В России изменили правила вывоза детей за границу

Вывозить ребенка за границу теперь можно с согласия одного из родителей или опекунов. Оно необходимо для международных поездок детей с сопровождающими. Закон о новом порядке опубликовали на официальном портале правовой информации.

Раньше для выезда ребенка из России нужно оформить нотариальное согласие от обоих родителей или всех опекунов. Новые правила упрощают ситуацию.

Если второй родитель или законный представитель не хочет, чтобы ребенок выезжал за рубеж, он может подать заявление о несогласии на такую поездку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.