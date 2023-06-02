До четверти месячной нормы осадков в некоторых районах Москвы 2 июня

В некоторых районах Москвы сегодня выпало до четверти месячной нормы осадков. По данным комплекса городского хозяйства, самый сильные ливни прошли в центре и на западе столицы.

Из-за этого локальный потоп случился в торговом центре "Калужский" на Профсоюзной улице. Там протекла крыша над продуктовым магазином.

Гидрометцентр понизил уровень погодной опасности в Москве с "оранжевого" до "жёлтого". В некоторых районах столицы прошел сильный ливень с порывистым ветром.

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