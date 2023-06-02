Столичные специалисты рассказали о новых разновидностях массажа

Столичные специалисты рассказали о разновидностях массажа. Например, можно пойти на процедуру массажа рта изнутри или испытать на себе китайскую телесную практику с применением огня. Также можно попробовать буккальную методику интенсивной мануальной стимуляции области щек, губ и носогубных складок.

Какие еще телесные практики популярны на данный момент? Насколько они эффективны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.