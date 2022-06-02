Пресс-конференция, посвященная правам детей в сфере недвижимости, прошла в Москве

Права несовершеннолетних в сфере недвижимости обсудили на пресс-конференции в Москве. Мероприятие было приурочено к акции "Всероссийская неделя правовой помощи детям". Ее проводит Росреестр по всей стране с 30 мая по 3 июня. Эту тему обсуждали не в первый раз. И как показала новая встреча, законодательство по соблюдению прав детей в недвижимости, требует доработок.

По данным Федеральной нотариальной палаты, за первый квартал этого года нотариусы удостоверили почти 135 тысяч сделок, в которых собственником-продавцом выступали несовершеннолетние – это на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие сделки контролирует нотариус и пресекает любые посягательства на квадратные метры, принадлежащие ребенку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.