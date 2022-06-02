Москвичей предупредили о дожде с грозой и граде

В четверг, 2 июня, в столице ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, в некоторых районах пройдет град, сообщает ГУ МЧС России по городу.

В связи с непогодой в МЧС рекомендовали водителям быть осторожнее на дороге, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.