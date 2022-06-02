Москвичей предупредили о дожде с грозой и граде

В Москве после 18:00 обещают дождь, грозу, град и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом заявили в МЧС.

Поставки зарубежного оружия Украине не меняют параметров российской спецоперации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Марокко. Об этом рассказал Минздрав страны.