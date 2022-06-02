Очевидцы показали кадры, как молния ударила в ЛЭП в Белгородской области

В Белгородской области молния ударила в линии электропередачи. Жители города Новый Оскол поделились кадрами в Сети. Стоит отметить, что после удара не начался мощный пожар.

Грозы и ливни не покидают город уже несколько дней и, судя по прогнозам, погода пока налаживаться не собирается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.