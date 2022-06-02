"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 2 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Павел Рыбальченко рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 2 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 23 градуса.

