Рабочего спасли на соревнованиях по художественной гимнастике во Владивостоке

Во Владивостоке самым зрелищным на соревнованиях по художественной гимнастике стало спасение рабочего. Мужчина стоял на лесах, снимая баннер. Конструкция рухнула, но в последний момент он успел зацепиться за железный короб на потолке.

Коллеги сориентировались быстро. Сначала они пытались поднять леса, подставить ворота, но в итоге растянули кусок ткани, чтобы мужчина мог спрыгнуть. Все это заняло около минуты. В итоге рабочий не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.