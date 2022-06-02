Еще семь госуслуг стали доступны онлайн для россиян

Еще семь госуслуг добавили в перечень электронных. Теперь можно записаться к нотариусу онлайн. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ открыли после модернизации оборудования, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Клубнику начали продавать в 290 точках в Москве. Их стало больше на 50%, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.