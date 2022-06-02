В Канаде планируют ввести амнистию для наркозависимых

В Канаде задумались об амнистии для наркозависимых. Правда, речь идет не о всей стране, а только о ее части.

В Британской Колумбии граждан, которых задержат с запрещенными веществами, предлагают не наказывать. Если вес препаратов не превышает 2,5 грамма. Задержанным полицией предложат помощь в борьбе с зависимостью – психологическую и медицинскую.

Декриминализацию планируют запустить в январе 2023 года. Продлится она, предположительно, до 2026 года. Ожидается, что такая мера будет способствовать оздоровлению населения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

