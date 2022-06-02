В столице открыли еще два рекрутинговых центра Московской службы занятости. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. И теперь в городе работают уже восемь центров, где открыты вакансии для 15 тысяч новых сотрудников.

Ракова отметила, что технология рекрутинговых центров снимает часть затрат с работодателей и отбирает кандидатов, исходя из необходимых критериев. Для соискателей это тоже очень удобно. Они могут в течение одного дня получить индивидуальную карьерную консультацию, вместе со специалистом составить резюме, подобрать наиболее подходящие вакансии и пройти сразу несколько собеседований.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.