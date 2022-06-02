Психологи создали оптическую иллюзию, заставляющую зрачок расширяться

Норвежские психологи создали иллюзию растущей черной дыры, чтобы изучить особенности зрачка глаза. Темное пятно в центре изображения с расходящимся от него градиентом создает для смотрящего ощущение, будто тот движется навстречу темному тоннелю.

Различные, в том числе и цветные, вариации показали добровольцам, у которых картинка вызывала самые различные ассоциации. И главное – расширение зрачка.

После наблюдений ученые заявили, что рефлекс расширения или сужения зрачка – это не только механический процесс и не просто реакция на количество света. Глаз настраивается даже на воображаемый человеком свет. И в будущем исследования помогут прояснить, как работают иллюзии.

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