Росгвардия анонсировала коллекцию игрушек

Росгвардия анонсировала свои игрушки. Коллекцию с официальной символикой федеральной службы выпустит один из крупнейших производителей игрушек в СНГ.

Она будет состоять из миниатюрных копий военной техники – от обычных металлических до радиоуправляемых, а также наборов солдатиков, раций и разных конструкторов.

Из них ребенок уже своими руками сможет собрать ту или иную модель автомобиля, которая находится на вооружении Росгвардии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.