Москвичи начали покупать кондиционеры

Москвичи готовятся к возможной жаре. Некоторые опасаются, что аномалия прошлого лета вернется. Самые удачливые успели заказать кондиционеры еще весной, пока действовали скидки и акции.

Сколько придется заплатить за комфорт в этом сезоне? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

