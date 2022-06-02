В Шанхае начали праздновать отмену локдауна

В Шанхае в ночь на 2 июня люди праздновали отмену локдауна. Это были самые жесткие два месяца за всю пандемию. И когда ограничения сняли, то радости не было предела.

На улицах играет музыка, запускают фейерверки, люди танцуют и обнимаются. Тысячи горожан ринулись в кафе, магазины. В городе заработал общественный транспорт, однако воспользоваться им можно пока только при наличии отрицательного теста. А частным автомобилям нельзя выезжать на дорогу, не получив предварительного разрешения для поездки.

В Пекине также открываются торговые комплексы. Запустили городской транспорт. Но рестораны и кафе работают пока только навынос. Начальные и средние школы продолжают учиться дистанционно.

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