Более 550 случаев заболевания оспы обезьян зафиксировали в 30 странах

В 30 странах мира выявлены уже более 550 случаев оспы обезьян. Об этом сообщили в ВОЗ. В пяти африканских странах с начала 2022 года от оспы обезьян уже умерли 70 человек.

Накануне медики Финляндии сообщили о подозрении на второй в стране случай заболевания. Российские эксперты исключают распространения недуга в России. Главный аргумент – иммунитет, который остался после вакцинации от натуральной оспы, которая проводилась в 1980-е годы.

Тем не менее при появлении озноба, сильной головной боли, дискомфорта в спине и мышцах, увеличении лимфоузлов и истощении стоит обратиться к врачу.

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