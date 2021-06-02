Аналитики составили список популярных фейков о коронавирусе

Аналитики "Яндекса" совместно с учеными из РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала составили список главных фейков о коронавирусе, а также отследили как и когда менялась их популярность. Речь идет не только о новостях, изучали даже слухи, которые активно распространялись в интернете.

Всего собрать удалось 244 фейка. Самая популярная тема – это вред вакцин, якобы они приводят к бесплодию. Также очень активно обсуждали псевдомедицинские слухи о том, что от коронавируса помогает имбирь.

Однако самый обсуждаемый фейк за все время касается несуществующего русского врача Юры, который якобы работал в Ухане и хорошо знаком с коронавирусом и способами борьбы с ним.

Исследование показало, что в начале пандемии активнее всего распространялись псевдомедицинские советы, конспирологические теории и фейки, связанные с отрицанием коронавируса. К лету их популярность упала. Затем уже в декабре 2020 года началось антинаучное обсуждение вакцин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.