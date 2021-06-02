Попова заявила о неизбежности новых пандемий в будущем

Уровень угроз здоровью в мире растет, новые пандемии неизбежны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, современная система защиты должна быть основана на самых последних достижениях.

Попова отметила, что современная система защиты от эпидемиологических угроз позволит их вовремя выявить и оперативно отреагировать, а затем проконтролировать все объекты и факторы окружающей среды. В этом поможет усовершенствованный мониторинг и анализ санитарной обстановки, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.