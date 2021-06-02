В Москве выявили 2 842 новых случая COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 842 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 2 567 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 761 человека, выписали при этом 733 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 090 249 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Тыва. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.