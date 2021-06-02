В подмосковной больнице родным живого пациента выдали тело чужого мужчины

В больнице Солнечногорска перепутали пожилых пациентов. Григорий Васильев поступил туда с инсультом 12 мая, а спустя 5 дней врачи констатировали смерть мужчины. Тело выдали несмотря на протесты близких, не признавших в покойном своего дедушку.

Ошибка вскрылась, когда родные умершего пенсионера отказались забирать живого, но чужого человека. Оказалось, что путаницу создали санитарки, переставившие кровати дедушек. При этом в больнице вину персонала отрицают.

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