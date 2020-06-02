Снятия ограничений с кафе и ресторанов не будут делить на три этапа

Кафе и рестораны заработают раньше, чем ожидалось. Роспотребнадзор смягчил требования к предприятиям общепита.

В ведомстве решили не делить снятие ограничений с кафе на три этапа. В новых рекомендациях нет пунктов о вместимости и площади заведений. Все получат возможность открыться одновременно.

Однако официанты и другой персонал перед работой будет проходить медицинскую проверку, на входе будут санитайзеры, а расстояние между столиками не должно быть меньше полутора метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.