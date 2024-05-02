Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 12:00

Общество

Книгу мемуаров горожан опубликовали в Москве

Книгу мемуаров горожан опубликовали в Москве

Синоптики предупредили москвичей о похолодании в ближайшие дни

Более 90 тыс рабочих мест появится в столице по программе создания мест приложения труда

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасен метаболический синдром

"Доктор 24": какие продукты помогут быстро похудеть к лету

"Утро": москвичам рассказали о погоде 2 мая

"Утро": влажность воздуха в Москве оценили в 41%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 749 мм ртутного столба 2 мая

Эксперт рассказала, на что обратить внимание при выборе куриных яиц в магазине

В московских роддомах появился на свет 281 ребенок 1 мая

Книгу мемуаров горожан опубликовали Главархив Москвы и проект "Московское долголетие". В виртуальном музее Главархива доступны около ста произведений более 50 авторов. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники проекта "Московское долголетие" писали о своем детстве, знаковых исторический событиях и городских достопримечательностях. В сборник вошли работы победителей и лауреатов литературного конкурса. Всего в нем приняли участие более 300 авторов старшего возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика