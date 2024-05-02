Книгу мемуаров горожан опубликовали в Москве

Книгу мемуаров горожан опубликовали Главархив Москвы и проект "Московское долголетие". В виртуальном музее Главархива доступны около ста произведений более 50 авторов. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники проекта "Московское долголетие" писали о своем детстве, знаковых исторический событиях и городских достопримечательностях. В сборник вошли работы победителей и лауреатов литературного конкурса. Всего в нем приняли участие более 300 авторов старшего возраста.

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