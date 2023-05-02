Новости часа: кабмин РФ утвердил план нацстратегии в интересах женщин на 2023–2030 годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство России утвердило план нацстратегии в интересах женщин на 2023–2030 годы, сообщается на сайте правовой информации.

Пентагон не стал называть сроки выделения нового пакета Украине на 300 миллионов долларов.

Необходимо принять меры для недопущения распространения кори в МГУ им. Ломоносова, заявили в Роспотребнадзоре.

