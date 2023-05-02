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Новости

02 мая, 23:00

Общество

Новости часа: кабмин РФ утвердил план нацстратегии в интересах женщин на 2023–2030 годы

Новости часа: кабмин РФ утвердил план нацстратегии в интересах женщин на 2023–2030 годы

"Московский патруль": с открытием сезона аренды самокатов выросло число аварий

"Московский патруль": в Москве заступили на дежурство спасатели на мотоциклах

Глава Лиги безопасного интернета сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров

Блогерам Саевой и Самойловой временно закрыли доступ к банковским счетам некоторых их фирм

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту

Новости часа: число авиарейсов из РФ в Турцию вырастет на 50% летом 2023 года

Траурная акция в память о погибших в Одессе прошла у здания посольства Украины

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство России утвердило план нацстратегии в интересах женщин на 2023–2030 годы, сообщается на сайте правовой информации.

Пентагон не стал называть сроки выделения нового пакета Украине на 300 миллионов долларов.

Необходимо принять меры для недопущения распространения кори в МГУ им. Ломоносова, заявили в Роспотребнадзоре.

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