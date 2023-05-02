Блогерам Саевой и Самойловой временно закрыли доступ к банковским счетам некоторых их фирм

Блогерам Дине Саевой и Оксане Самойловой временно закрыли доступ к банковским счетам некоторых их фирм, пишут СМИ.

В это же время Елена Блиновская, которая сейчас находится под домашним арестом, может переместиться в СИЗО. По некоторым данным, следователи заподозрили, что представители блогера призывают подписчиков участвовать в новых марафонах.

Что ждет Блиновскую, и кто может стать следующим? Подробнее – об этом и других новостях в сюжете телеканала Москва 24.

