Траурная акция в память о погибших в Одессе прошла у здания посольства Украины

В России во вторник, 2 мая, вспоминают страшную трагедию, которая произошла девять лет назад в Одессе. В 2014 году люди, несогласные с политикой властей, пытались скрыться в местном Доме профсоюзов, но были заблокированы и погибли в огне.

Трагедия унесла жизни более сорока человек. Чтобы почтить их память, активисты "Волонтерской Роты" и "Молодой Гвардии" пришли к зданию посольства Украины, где прошла траурная акция "Одесса. Помним". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.