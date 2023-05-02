Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

Участники СВО смогут получить дополнительное образование по наиболее востребованным специальностям. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении боевых задач.

Обучение организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, а также Томский государственный университет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.