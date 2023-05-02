Срок подачи налоговых деклараций для граждан истекает 2 мая

2 мая истекает срок подачи налоговых деклараций для граждан. НДФЛ, как правило, удерживается автоматически работодателем, но есть ряд случаев, когда отчитываться приходится самостоятельно.

Например, это касается дивидендов от зарубежных акций, а также при продаже транспорта или недвижимости. Декларировать доход должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие специалисты с частной практикой.

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