08:00Общество
Срок подачи налоговых деклараций для граждан истекает 2 мая
2 мая истекает срок подачи налоговых деклараций для граждан. НДФЛ, как правило, удерживается автоматически работодателем, но есть ряд случаев, когда отчитываться приходится самостоятельно.
Например, это касается дивидендов от зарубежных акций, а также при продаже транспорта или недвижимости. Декларировать доход должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие специалисты с частной практикой.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.