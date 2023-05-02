Мизулина сообщила о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов

Российские блогеры замерли в ожидании проблем. Их счета начали активно блокировать из-за нежелания платить налоги. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекнула, что впереди еще один громкий процесс. Но конкретные фамилии она не назвала.

Некоторые СМИ сообщили, что налоговая якобы обратила внимание на Оксану Самойлову и Ксению Бородину. Речь идет об их компаниях, которые продавали одежду, но давно этим не занимаются. Ограничения наложили из-за просрочки по налоговой отчетности. Сами блогеры называют эти разговоры слухами.

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