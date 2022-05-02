Свыше 300 человек обратились в больницы Подмосковья из-за укуса клещей

В Подмосковье уже больше 300 человек обратились к медикам из-за укуса клещей. Почти половина таких пациентов – дети. Такую статистику опубликовало управление Роспотребнадзора по Московской области.

По данным ведомства, у пяти человек после укуса клещей выявили болезнь Лайма. Чтобы избежать опасности, специалисты рекомендуют обрабатывать себя и животных специальными репеллентами даже перед прогулкой в парках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

