Метро Москвы заключило контракт на 30 тысяч тонн рельсов отечественного производства. Около 14 тысяч человек посетили Северный речной вокзал за первую неделю после открытия навигации. Венгрия выступила против запрета на импорт в Европу российских энергоносителей.

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