Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Сегодня мусульмане отмечают важнейший праздник ислама – Ураза-байрам. В мечетях в этот день проходят массовые намазы, верующие слушают проповеди, ходят друг к другу в гости и угощают бедных. Присоединиться к молитве можно, не выходя из дома. Прямая трансляция празднования ведется на сайте духовного управления мусульман (dumrf.ru).

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