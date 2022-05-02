В Московском зоопарке фламинго переехали в летний вольер

В столичном зоопарке погода позволила фламинго перебраться в летний вольер с прудом. По словам сотрудников, переезд был недолгим, но очень шумным. Не обошлось без крика и небольших стычек. У фламинго сейчас начинается брачный период. Некоторые пары уже подобрали уютное местечко для гнездования. В это время самцы стараются впечатлить своих избранниц.

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