Полиция представила проект новой инструкции по надзору за дорожным движением. Сотрудникам ГИБДД без формы и на гражданских машинах нельзя оформлять штрафы нарушителям. Также им запрещено пользоваться телефонами водителей, брать деньги, вещи и какие-либо предметы.

Новый документ разрешает инспекторам вскрывать автомобиль, но только во время ЧС или при массовых беспорядках. К тому же инспекторы обязаны находиться рядом с эвакуатором, пока он не тронется с места. Еще сотрудникам запретили ругаться и рекомендуют воздержаться от замечаний по признакам пола, возраста, расы и национальности.

Подробнее – на телеканале Москва 24.