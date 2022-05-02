В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда. Выходные продлятся до вторника включительно.

Следующая рабочая неделя также будет короткой. Это связано с празднованием Дня Победы 9 мая. Выходные продлятся с 7 по 10 мая включительно, поскольку выходной с 2 января был перенесен на 10 мая.

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