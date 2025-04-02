Москвичи прислали снимки города в рубрику "Фотопоток"

Москвичи поделились новыми снимками города в рубрике "Фотопоток". Чтобы присоединиться к ним, необходимо перейти по QR-коду и загрузить изображение в чат-бот телеграм-канала "Москва 24". Оно должно быть вертикальным.

Подборки фотографий показывают в прямом эфире с понедельника по четверг, а по пятницам выбирают победителя, который получает подарок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.