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02 апреля, 21:30

Общество

Приусадебные участки и дороги ушли под воду в Подмосковье из-за паводка

Приусадебные участки и дороги ушли под воду в Подмосковье из-за паводка

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Сотни приусадебных участков и полтора десятка дорог ушли под воду в Подмосковье из-за паводка. Так, жители села под Луховицами оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Всего в Луховицах, по данными местных властей, подтоплены десять участков дорог. Один из них соединяет город с селами Дединово и Ловцы. Пассажиров перевозят на машинах повышенной проходимости.

Есть ли угроза людям, и как обстоят дела в соседних поселках и деревнях – в эфире телеканала Москва 24.

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