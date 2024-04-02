Приусадебные участки и дороги ушли под воду в Подмосковье из-за паводка

Сотни приусадебных участков и полтора десятка дорог ушли под воду в Подмосковье из-за паводка. Так, жители села под Луховицами оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Всего в Луховицах, по данными местных властей, подтоплены десять участков дорог. Один из них соединяет город с селами Дединово и Ловцы. Пассажиров перевозят на машинах повышенной проходимости.

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