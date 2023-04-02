Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире.



Так, пятеро россиян пострадали в ДТП на Кубе. Двое из них сейчас находятся в больнице. Инцидент произошел, когда туристы возвращались с экскурсии. Автобус, в котором они ехали, попытался избежать столкновения с грузовиком. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне в это время находились 10 человек, половина из них – россияне. Все пассажиры получили травмы разной степени тяжести.



Очередная волна протестов прошла в Израиле. 150 тысяч человек вышли на улицы городов, скандируя антиправительственные лозунги. Выступающую против судебной реформы оппозицию не останавливает даже недавнее решение отложить принятие скандального закона до лета.

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