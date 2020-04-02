Количество заболевших COVID-19 в мире достигло 935 346 человек

Число инфицированных в мире приближается к миллиону. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эта отметка скоро будет превышена.

Летальных исходов зафиксировано уже более 47 тысяч. Несмотря на карантинные меры, которые принимают многие страны, каждые сутки зараженных становится больше на несколько десятков тысяч.

В воскресенье, 29 марта, Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.