Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 апреля 2020, 07:16

Общество

Количество заболевших COVID-19 в мире достигло 935 346 человек

Количество заболевших COVID-19 в мире достигло 935 346 человек

Как опустел центр города на время самоизоляции

Московские улицы опустели из-за COVID-19

1250 административных протоколов составлены за нарушения ограничений по коронавирусу

Путин утвердил штрафы за нарушение карантина

Полиция составила 1250 протоколов за нарушение режима самоизоляции

Что происходит на улицах городов во время карантина

Подмосковную систему спецпропусков для самоизоляции подготовят к 6 апреля

Жертвами коронавируса в Москве стали 16 человек

В России 2 777 заболевших COVID-19

Число инфицированных в мире приближается к миллиону. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эта отметка скоро будет превышена.

Летальных исходов зафиксировано уже более 47 тысяч. Несмотря на карантинные меры, которые принимают многие страны, каждые сутки зараженных становится больше на несколько десятков тысяч.

В воскресенье, 29 марта, Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
общество происшествия за рубежом видео Мария Рыбакова Никита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика