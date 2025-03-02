Новости мира: "огненный водопад" в Калифорнии восхитил пользователей социальных сетей

"Огненный водопад" в Калифорнии восхитил пользователей социальных сетей. Золотой поток света, спускающийся с вершины утеса в долине Йосемити – это крайне редкая оптическая иллюзия. Все дело в том, что во время заката солнечные лучи попали на гору под идеальным углом и каскад превратился в "яркую лаву". Получить такой эффект можно только при конкретных погодных условиях и только зимой. Даже небольшая дымка или облачность может помешать. Впечатлений у тех, кому посчастливилось находиться в тот момент в парке, масса.

Оранжевый уровень опасность объявили в испанской Андалусии. В регионе идут рекордные дожди. Улицы затоплены. Множество домов оказались в воде. Порывы ветра достигают 100 километров в час. Дороги перекрыты, также есть перебои в работе общественного транспорта. О жертвах и пострадавших информации нет. Людям рекомендовали не покидать свои дома без крайней необходимости.

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