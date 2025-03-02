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Новости

02 марта, 13:30

Общество

Новости регионов: во Владивостоке проходит дегустация блинов в центре города

Новости регионов: во Владивостоке проходит дегустация блинов в центре города

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Во Владивостоке утро началось с масленичных гуляний. В центре города там можно поесть блинов по авторским рецептам, приготовленным там же.

На Камчатке извергаются сразу два вулкана. Кизимен выбросил столб пара и газа высотой более километра. Севернее активизировался Безымянный. Там извержение продолжается уже не первую неделю, в окрестностях фиксируются частые подземные толчки. Угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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