02 марта, 12:15Общество
В Москве втрое увеличилось количество многодетных за последние 10 лет
В Москве за последние 10 лет стало в три раза больше многодетных семей. На такую приятную статистику во многом повлияли городские меры поддержки. Пособия и социальные выплаты регулярно индексируются.
Кроме того, столичные власти предоставляет жилье тем, кто воспитывает не менее пяти детей-сирот. О важности такой работы в послании федеральному собранию в четверг говорил президент России Владимир Путин.
Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".