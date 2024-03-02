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02 марта, 12:15

Общество

В Москве втрое увеличилось количество многодетных за последние 10 лет

В Москве втрое увеличилось количество многодетных за последние 10 лет

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В Москве за последние 10 лет стало в три раза больше многодетных семей. На такую приятную статистику во многом повлияли городские меры поддержки. Пособия и социальные выплаты регулярно индексируются.

Кроме того, столичные власти предоставляет жилье тем, кто воспитывает не менее пяти детей-сирот. О важности такой работы в послании федеральному собранию в четверг говорил президент России Владимир Путин.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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