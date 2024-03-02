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02 марта, 10:00

Общество

Москвичам рассказали, как выбрать самый практичный коврик для ванной

Москвичам рассказали, как выбрать самый практичный коврик для ванной

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Коврик для ванной – важный элемент интерьера, создающий уют и комфорт помещения. Хлопковый, акриловый, круглый или квадратный – на московских прилавках можно найти множество вариантов.

Для начала специалисты рекомендуют определиться с видом материала. Есть привычные мягкие коврики с ворсом. Также набирают популярность изделия из экологичных материалов: мха, дерева, камней.

Если еще не определились с формой коврика, учтите, круглые и квадратные изделия подходят больше для просторных помещений. Маленькую комнату они могут визуально ещё уменьшить. В таком случае, можете отдать предпочтение прямоугольному коврику.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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