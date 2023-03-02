Нотариусы Москвы расширили систему помощи мобилизованным

Нотариусы Москвы расширяют систему помощи мобилизованным. Специальное снаряжение, предметы быта, которые могут пригодиться в полевых условиях, теплую одежду и медикаменты – все это они собирают и отправляют в зону СВО.

Чтобы доставить именно то, в чем действительно нуждаются бойцы, сотрудники нотариальных контор связываются с госпиталями и подразделениями и составляют списки нужных вещей. Кроме того, нотариусы помогают родным мобилизованных, которые хотят в короткие сроки передать вещи и письма военнослужащим.

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