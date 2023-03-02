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Общество

Случаев лихорадки Марбург в РФ не обнаружено – Роспотребнадзор

Случаев лихорадки Марбург в РФ не обнаружено – Роспотребнадзор

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Случаев лихорадки Марбург в России не обнаружено. Ранее из-за нее усилили санитарный контроль на границах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вспышка одного из самых опасных в мире вирусов произошла в Экваториальной Гвинее. Информацию об этом распространила Всемирная организация здравоохранения. Однако данных о новых случаях с тех пор не поступало, уточнили в Роспотребнадзоре.

Геморрагическая лихорадка Марбург считается очень заразной. Смертность среди заболевших достигает 70%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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