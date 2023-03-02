Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы до 3 марта

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве продлили до 3 марта. Атлантический воздух принесет в столицу не только очередную волну тепла: вместе с оттепелью придут и осадки.

В течение дня возможен снег, который к вечеру сменится на снег с дождем. Температура составит 3 градуса мороза. Атмосферное давление резко снизится до 739 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.