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Общество

Проекту "Московское долголетие" исполнилось пять лет

Проекту "Московское долголетие" исполнилось пять лет

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Пять лет исполнилось проекту "Московское долголетие". За эти годы его участниками стали больше 500 тысяч представителей старшего поколения, они установили 20 рекордов России, поставили сотни спектаклей и даже организовали свой вокально-инструментальный ансамбль.

В рамках проекта действуют 30 направлений различных занятий, а также 71 центр. Занятия для участников проводят 8 тысяч преподавателей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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