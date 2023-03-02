07:45Общество
Проекту "Московское долголетие" исполнилось пять лет
Пять лет исполнилось проекту "Московское долголетие". За эти годы его участниками стали больше 500 тысяч представителей старшего поколения, они установили 20 рекордов России, поставили сотни спектаклей и даже организовали свой вокально-инструментальный ансамбль.
В рамках проекта действуют 30 направлений различных занятий, а также 71 центр. Занятия для участников проводят 8 тысяч преподавателей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.