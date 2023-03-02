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Общество

Минтранс РФ предложил запретить таксистам работать больше 12 часов в сутки

Минтранс РФ предложил запретить таксистам работать больше 12 часов в сутки

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Минтранс России разработал законопроект, в котором предложил запретить таксистам работать больше 12 часов в сутки. Как только система будет фиксировать переработку, водителя отключат от доступа к новым заказам. Так ведомство хочет снизить риски ДТП.

Также в министерстве предложили, чтобы таксист после начала смены брал перерыв не позже чем через 5 часов. Иначе вновь последует блокировка аккаунта.

Эксперты достоинства проекта оценили, но отметили, что он требует доработки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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