Специалист рассказал, какая москвичей ждет погода

Специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая москвичей ждет погода.

С 21:00 2 марта до 09:00 3 марта в столице ожидается слабый снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду, понижение температуры воздуха до минус 1-3 градусов. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог, мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.