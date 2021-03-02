МЧС предупредило о гололедице и порывистом ветре в Москве

Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве в ночь на среду. Экстренное предупреждение МЧС действует до 9 утра.

Температура понизится до минус 5 градусов. Водителей просят быть предельно внимательными.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.